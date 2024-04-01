بهذا الشرط.. مجلة برازيلية دفعت كفالة خروج داني ألفيش من السجن

كشف البرنامج التلفزيوني الشهير “فييستا”، يوم الأحد، أن مجلة برازيلية معروفة دفعت كفالة خروج داني ألفيش من السجن والتي تبلغ مليون دولار.

وخرج النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل، الأسبوع الماضي، من سجن “بريان 2” الذي قضى فيه الظهير الأيمن عاما وشهرين بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة أواخر 2022، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 أعوام ونصف العام.

وأشارت التكهنات في الأيام الماضية، أن ممفيس ديباي، زميل ألفيش سابقا، قام بدفع الكفالة، قبل أن ينفي محامي الدولي الهولندي ذلك.

وأعلنت ماريسا بلاسكيز، أحد المتعاونين في البرنامج التلفزيوني الإسباني، أن من دفع كفالة ألفيش ليس فردا، بل شركة، وهي مجلة برازيلية معروفة وتهتم بكتابة التقارير عن الشخصيات المهمة.

وأضافت بلاسكيز: المجلة المعروفة في البرازيل دفعت المبلغ، مقابل تقرير حصري عن حياة داني ألفيش، يتضمن مقابلة لفيديو وثائقي يحكي قصة حياة اللاعب البرازيلي.