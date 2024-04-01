الشرطة الإسرائيلية تعتقل شقيقة إسماعيل هنية
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين شقيقة القيادي في حركة “حماس” إسماعيل هنية، “للاشتباه في تواصلها مع عناصر “حماس” والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل”.
وحسب موقع Ynet الإسرائيلي فإنه خلال مداهمة منزل صباح عبد السلام هنية (57 عاما) في تل السبع، عثرت القوات على وثائق ووسائل إعلام وهواتف و مئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى، والتي بحسب الشرطة، تربطها بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.
وتم اعتقال شقيقة هنية للتحقيق معها في الوحدة المركزية في قسم شرطة النقب، وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، سيتم تقديمها لجلسة اليوم في محكمة الصلح في بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالها.
وتمت المداهمة بعد تحقيق مشترك أجرته المنطقة الجنوبية لشرطة إسرائيل والشاباك، ومن بين القوات التي شاركت في الحادثة الوحدة المركزية لمنطقة النقب والقوات الخاصة في النقب بالتعاون مع جهاز المخابرات الخاص، والتشكيل الجوي لشرطة إسرائيل ووحدات المخابرات الإقليمية والوطنية.
وأكد قائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين أن “اللواء الجنوبي لن يتردد بأي شكل من الأشكال في الحرب ضد الإرهاب وسيستخدم كل الوسائل والأدوات المتاحة له في كل مكان، من أجل خلق الردع وإحباط الهجمات الإرهابية، بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل”.
11 تعليقات
الأمور ستزيد سوءا بعد اعتقال اخت اسماعيل هنية..
اللهم انصر اخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها..
رغم الاعتقالات فإن حركة حماس قوية ..
اللهم سدد رميهم واحفظهم وثبتهم ..
الدور القادم ان شاء الله على اسماعيل هنية نفسه و قيادته التي تسببت في دمار غزة و تهجير الشعب الفلسطيني
ان شاء الله سيأتي الدور عليك، اما سيدك وابن سيدك فهو مجاهد إمام ورجل في زمن قلت فيه الرجال
اللهم نصر المقاومة نصرا عزيزا موزا يارب
انتهو من جميع خططهم الارهابية لم يبقا لهم الان بعد اجراماتهم في اهلنا في غزة الا موضوع الاعتقال حسبنا الله ونعم الوكيل
نسال الله العلي القدير في هدا الشهر المبارك ان يستجيب لنا الدعاء لهم وان ينصرهم نصرا مبينا
انهم يروننا مهزومين مع انهم هم المهزومين ولايشعرون وجدوهم صامدون وصابرون ومجاهدون علا ارضهم الا ان يرة الله الارض ومن علبها فاللهم انصرهم يارب العالمين
لن تنالو من ابطال فلسطين الا الصمود والجهاد علا اراضيهم حتى لو اعتقلو باكملهم يااعداء الله فوق ارضه