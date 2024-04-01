الشرطة الإسرائيلية تعتقل شقيقة إسماعيل هنية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين شقيقة القيادي في حركة “حماس” إسماعيل هنية، “للاشتباه في تواصلها مع عناصر “حماس” والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل”.

وحسب موقع Ynet الإسرائيلي فإنه خلال مداهمة منزل صباح عبد السلام هنية (57 عاما) في تل السبع، عثرت القوات على وثائق ووسائل إعلام وهواتف و مئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى، والتي بحسب الشرطة، تربطها بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.

وتم اعتقال شقيقة هنية للتحقيق معها في الوحدة المركزية في قسم شرطة النقب، وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، سيتم تقديمها لجلسة اليوم في محكمة الصلح في بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالها.

وتمت المداهمة بعد تحقيق مشترك أجرته المنطقة الجنوبية لشرطة إسرائيل والشاباك، ومن بين القوات التي شاركت في الحادثة الوحدة المركزية لمنطقة النقب والقوات الخاصة في النقب بالتعاون مع جهاز المخابرات الخاص، والتشكيل الجوي لشرطة إسرائيل ووحدات المخابرات الإقليمية والوطنية.

وأكد قائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين أن “اللواء الجنوبي لن يتردد بأي شكل من الأشكال في الحرب ضد الإرهاب وسيستخدم كل الوسائل والأدوات المتاحة له في كل مكان، من أجل خلق الردع وإحباط الهجمات الإرهابية، بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل”.