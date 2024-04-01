طقس الإثنين.. قطرات مطرية ورياح قوية بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، نزول بقايا من القطرات المطرية فوق الأطلس المتوسط، ومحليا فوق السهول الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية.

ويرتقب أيضا، تشكل كتل ضبابية محليا فوق السواحل الوسطى والجنوبية، وأن يكون الطقس باردا نسبيا بمناطق الأطلس والريف، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 05 و10 درجات بهضاب الفوسفاط وأولماس، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 10 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بالمنطقة الشرقية وسترتفع بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، فيما سيكون هائجا بباقي السواحل.