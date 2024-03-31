بني انصار .. السلطات تغلق وتشمع مقاهي “الشيشة”

هبة بريس : وجدة

أقدمت السلطات المحلية بحماعة بني انصار (إقليم الناضور)، يومه الاحد 31 مارس الجاري، على تنفيذ القرارات الصادرة عن الجماعة الترابية للمدينة ” بإغلاق وتشميع خمسة مقاهي متخصّصة في تقديم “النرجيلة” للزبائن.

ويتعلق الأمر بالقرارات 07/08/09/10/11 الصادرة عن الجماعة بتاريخ 18 مارس2024 في حق المقاهي المخالفة، ويأتي قرار رئيس المجلس الترابي لبني انصار، بعد إنجاز محاضر عدة من طرف السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الرابعة وقائد الملحقة الإدارية الثانية ومفوضية شرطة بني انصار حول تجاوزات مسيّري المقاهي المعنية.

وتم وضع شريط التّشميع على المقاهي المذكورة، وتعليق القرارات على ابوابها، في انتظار تشميع مقاه أخرى صدر في حقها نفس القرار