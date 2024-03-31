‎مؤسسة الملتقى تنظم ندوة حول”التحول الرقمي ومآل القيم”

2024-03-31 / 23:10
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في إطار أنشطتها الثقافية في شهر رمضان المبارك لهذه السنة ، نظمت مؤسسة الملتقى مساء الجمعة 29 مارس 2024 بمقر جهة الدارالبيضاء- سطات، ندوة حول موضوع ” التحول الرقمي ومآل القيم” .

وعرفت الندوة مشاركة علماء ومفكرين وخبراء من داخل المغرب وخارجه ، من بينهم رئيس مؤسسة الملتقى الدكتور مولاي منير القادري ، والأستاذ أنور الصبيري رئيس اللجنة الموضوعاتية للذكاء الاصطناعي بمجلس النواب ، والدكتورة فوزية لبيض أستاذة التعليم العالي، والدكتور ميشال طاوشان ، مفكر و رئيس مجموعة “التفكير حول القضايا الأممية ” ، والدكتورحكيم فضيل الإدريسي رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات أنفا.

وضمن مداخلته أوضح الدكتور مولاي منير القادري بأننا نعيش عصرا سمته البارزة التطور السريع والمتلاحق في مختلف المجالات والميادين ، خاصة على مستوى تكنلوجيا الاتصال و الأنظمة المعلوماتية ، والذي تجسد بشكل جلي في التحول الرقمي، وأكد على أهمية الاستخدام الإيجابي لهذه الوسائل ، ونبه الى ضرورة المحافظة على موروثنا الثقافي و رأسمالنا اللامادي الحضاري و الروحي و قيمنا الدينية والوطنية ، ونشر قيم المحبة والرحمة والسلام، تحت رعاية أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وأردف موضحا أن إمارة المؤمنين هي الضامنة لثوابت هويتنا الدينية والوطنية ولاستمراريتها . ونبه المتدخلون في هذه الندوة الى أن التطور التكنولوجي المتسارع يشكل تحديا في حد ذاته لسائر دول المعمور في الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية والدينية لمجتمعاتها ، و يفرض عليها التفكير في السبل الكفيلة بدعم و تعزيز التلاحم المجتمعي، لإن وسائط التواصل الاجتماعي قد تعرض مجتمعاتنا خصوصا فئة الشباب الى تأثيرات ايديولوجية خارجية دخيلة قد تهدد هويتهم الثقافية و انتماءهم الوطني.

2024-03-31 / 23:10
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