انطلاق رحلات داخلية لشركة “ريانير” بالمغرب

تم صباح اليوم الأحد 31 مارس الجاري، اطلاق أولى الرحلات الداخلية التي أمنتها شركة ريانير الإيرلندية، بين كل من مدن وجدة و تطوان إلى مراكش.

وانطلقت من مطار مراكش على الساعة 5h30 صباحا الرحلة الأولى رقم FR6741 لتنزل بوجدة على الساعة 6h30، فيما أقلعت الرحلة الثانية رقم FR6768 من مطار مراكش على الساعة 9h30 صباحا لتحط بتطوان على الساعة 10h30.

وتدشن هذه الرحلات حقبة جديدة للرحلات الداخلية التي ستربط العديد من المدن المغربية فيما بينها، والتي ستنهي العزلة التي تعاني منها بعض المدن .