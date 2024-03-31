فاس..انتشال جثــ..ـة طفل غرق في واد الجواهر بوسط المدينة العتيقة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت الوقاية المدنية بفضل غواصيها مساء اليوم الأحد من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات، غرق في واد الجواهر الذي يمر وسط المدينة العتيقة بفاس ، جراء السيول الجارفة لمياه الامطار التي شهدتها المدينة .

وحسب مصادر هبة بريس، فالضحية يقطن بحي سيدي بوجيدة بفاس، وحمله الوادي إلى جنان احجيج بحي عين النقبي بعد مسافة ، حيث تم انتشال جثته .

وفور علمهم بالحدث، حلت مصالح السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني إلى عين المكان للقيام بالمتعين، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة في انتظار تسليمها إلى أسرة الضحية .