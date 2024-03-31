اقتطاعات من أرصدة زبائن “CIH” والبنك يوضح

2024-03-31 / 20:51
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تفاجأ عدد من زبائن بنك “CIH”، صباح اليوم الأحد، باقتطاعات وزيادات في أرصدتهم البنكية.

ورد البنك عبر بلاغ له، حيث كشف أن “الرصيد المختلف الذي لقيه بعض الزبناء في حساباتهم” كان بسبب “تأخير في معالجة جزء من العمليات البنكية”.

وأكد البنك في البلاغ ذاته أنه “تم تصحيح هذه المشكلة، وسيتم التعديل الكامل للأرصدة، في نفس اليوم، بعد نهاية المعالجة” حيث قدم “اعتذاره لزبائنه عن هذا الحدث الاستثنائي”، الذي لم يعد استثنائيا، نظرا لتكراره.

2024-03-31 / 20:51
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