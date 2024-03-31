تطوان ..إصابات وخسائر مادية جراء السيول الجارفة

2024-03-31 / 20:25
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شهدت مدينة تطوان وضواحيها حالة طوارئ واستنفار، بسبب فيضانات اجتاحت عددا من الأحياء والشوارع والطرقات، جراء تساقطات مطرية قوية جدا، تعرفها مناطق شمال المملكة منذ مساء أمس الجمعة، وتجاوت 120 مليمترا.

وقالت مصادر إن مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان قد استقبل مساء اليوم الأحد خمس حالات إصابة طفيفة جرى اسعافها من طرف عناصر الوقاية المدنية التي تدخلت بشكل سريع عبر زوارق .

.ذات المصادر أكدت أن مياه الأمطار غمرت عددا من المحلات والمنازل وتسببت في خسائر مادية كبيرة لم يتم حصرها لحدود كتابة هاته الأسطر.

2024-03-31 / 20:25
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‫6 تعليقات

  2. الشكر والتقدير لي الوقاية المدنية علا تدخلاتهم الفورية والسريعة في عين المكان لانقاد هؤلاء المواطنين

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