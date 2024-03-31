مفتي القدس يشيد بعمل وكالة بيت مال القدس برئاسة الملك

أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، بالعمل المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ لوكالة بيت مال القدس الشريف أن فضيلة المفتي الشيخ محمد حسين، ثمن خلال لقائه مؤخراً في الرباط، المدير المُكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، ما تقدمه المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، منوها بالروابط والصلات بين ابناء الشعبين الفلسطيني والمغربي وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.

وأضاف البلاغ أن فضيلة المفتي استمع خلال هذا اللقاء لشرح عن حملة المساعدات الإنسانية الكبرى التي وجه بها جلالة الملك محمد السادس للفلسطينيين في غزة والقدس، تزامنا مع شهر رمضان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشرقاوي استعرض خلال اللقاء الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2024، والإنجازات التي تقوم بها المؤسسة، والخدمات التي تقدمها لأبناء الشعب الفلسطيني، لدعم صموده وثباته.

ومن جانبه أطلع فضيلة المفتي الشيخ محمد حسين، الشرقاوي على الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، والانتهاكات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص.