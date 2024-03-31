العرائش ..اعتقال منتحل صفة “موظف” للنصب بالمكالمات الهاتفية

تمكنت عناصر الشرطة في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس، من اعتقال شخص يبلغ من العمر 29 عامًا ويحمل سوابق قضائية، بزعم تورطه في جرائم النصب والاحتيال، وانتحال صفة موظف عام.

ووفقًا لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني فقد قام المشتبه به بالاتصال هاتفيًا بعدد من الضحايا، يدعي أنه موظف حكومي، بهدف الحصول على بياناتهم البنكية، بافتراض تقديم مساعدة اجتماعية لهم، قبل أن يستغل تلك البيانات بشكل غير قانوني لإجراءات تجارية ومشتريات ينتفع من خلالها بمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت الأبحاث التقنية والتحريات من إماطة اللثام عن هوية المشتبه فيه، واعتقاله في جرسيف، حيث عثر بحوزته على أربعة هواتف نقالة وست شرائح هاتفية يشتبه في استخدامها في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت إشراف قضائي، بناءً على طلب النيابة العامة، لتحديد نطاق النشاط الإجرامي لهذا الشخص، وكذلك كشف جميع الجرائم المنسوبة إليه.