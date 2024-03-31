بنيامين نتنياهو يخضع لعملية جراحية مستعجلة

2024-03-31 / 17:49
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يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين لعملية جراحية جراء إصابته “بالفتاق”، وفقا لبيان صادر عن مكتبه..

وصدر بيان عن مكتب نتنياهو جاء فيه: ” تم اكتشاف إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفتاق الليلة الماضية خلال فحص روتيني، وبالتشاور مع أطبائه، تقرر أنه بعد انتهاء دوام العمل اليوم (الأحد، سيتم إدخاله إلى المستشفى لإجراء عملية الفتاق”.

وأضاف البيان أنه سيتم إجراء الجراحة تحت التخدير العام، وخلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين منصب رئيس الوزراء بالوكالة.

وهذه ليست أول عملية جراحية يخضع لها نتنياهو حيث خضع في شهر يوليو 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى “شيبا” في تل هشومير، وتم تكليف وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ريفلين، بالقيام بمهام نتنياهو خلال تلك الفترة.

2024-03-31 / 17:49
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‫8 تعليقات

  5. اللهم احبسه في جسده النتن و اوقف عمل دماغه و أطل عذابه..
    اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب و هازم الأحزاب اهزم جيشه و زلزلهم..

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