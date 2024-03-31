“يوم بدون سيارات” بأكادير لتشجيع التنقل المستدام

نظمت اليوم الأحد بأكادير، المبادرة البيئية “يوم بدون سيارات”، التي تهدف إلى الحد من التلوث وتشجيع التنقل المستدام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحملات التحسيسية حول السلامة الطرقية، الهادفة إلى تعزيز الوعي الجماعي بضرورة المساهمة في الحد من التلوث والانبعاثات السامة الناتجة عن استعمال السيارات بمختلف أصنافها والدراجات النارية، داخل المجال الحضري.

وتعد هذه التظاهرة، مناسبة لتحسيس المواطنين بخطورة انبعاثات السيارات على صحة الأفراد والبيئة، وتحفيزهم على التقليل من استخدام السيارات والدراجات النارية التي تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء.

وفي هذا السياق، تم تنظيم جولة بالمدينة على متن الدراجات الهوائية، بغية تحسيس المواطنين، وخصوصا ساكنة أكادير، بمدى أهمية الحفاظ على البيئة، وكذا تشجيع التنقل النظيف والمستدام داخل المجال الحضري.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، المكلف بالسير والجولان، عبد الله بولغماير، أن مبادرة “يوم بدون سيارات” تعتبر تظاهرة صديقة للبيئة تهدف إلى التخفيف من مشاكل التنقل الحضري، والحد من تلوث الفضاء العام وتشجيع أيضا استعمال وسائل التنقل الايكولوجية كالدرجات الهوائية.

جدير ذكره أن هذه المبادرة التي همت منع التنقل بالسيارات في العديد من الشوارع الرئيسية لأكادير من التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، تأتي في إطار الحملات التحسيسية المشتركة بين كل من جماعة أكادير، وولاية جهة سوس ماسة، وولاية أمن أكادير، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.