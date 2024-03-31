ثلاثية “المغرب،الصحراء والمؤامرة” تهيمن على خرجة تبون

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجددا ليردد الأسطوانة المشروخة بخصوص تعرض بلاده لـ”مؤامرة” كما اجتر كعادته مواقف بلاده المتجاوزة حول الصحراء المغربية ووحدة المملكة الترابية .

تبون في لقاءه يوم أمس السبت مع الصحافة الجزائرية ، حاول إظهار نوع من الليونة المبيتة تجاه المغرب برفضه التعليق على سؤال محاوره بخصوص الأعمال العدائية ضد الجزائر ، المفترض أن المغرب يقف وراءها ليعود بعدها الى التأكيد على مواقف بلاده من النزاع المفتعل حول الصحراء بالقول أن الأمر يتعلق ب”تصفية الاستعمار” .

خطاب تبون بالأمس اتجاه المغرب خطاب مكرر شكلا ومضمونا، مواقفه ثابتة،و بمعجم لا يتغير . فالمغرب بالنسبة لتبون هو مصدر كل مآسي الجزائر التي حاول أن بجسدها كأنها “قلعة الثوار” والناطق الرسمي باسم الشعوب في تقرير المصير .