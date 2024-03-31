أمطار مارس بسطات…لجانُ تفتيش تفضح واقع البنية التحتية” صور”

محمد منفلوطي_هبة بريس

لله الحمد والشكر على نعمة المطر، فبعد أن استيأس الناس، هاهي السماء بأمر القدير تجود ماء منهمرا بمختلف المناطق ببلادنا الحبيبة….

أمطارٌ مباركة أنعشت الحياة، ورسمت البهجة على الوجوه، وحولت الأرض جداول متدفقة، والشوارع والأزقة كذلك…فلله الحمد والشكر والثناء الحسن….

هنا بعاصمة الشاوية، يبدو أن أمطار الغيث التي طالها انتظارها لتروي الحقول وتزرع البهجة والسرور في نفوس العباد، قد تحولت في الوقت إلى نقمة لدى بعض مدبري الشأن المحلي الذين طالما تغنوا ببرامجهم الانتخابية الرنانية، هاهي أمطار مارس سرعان ما عرّت المطمور وكشفت المستور، بيد أن هذه الأمطار تحولت إلى ما يشبه لجان تفتيش أحرجت الجهات المعنية في حين غفلة منها.

الخيرات الربانية التي عمت مختلف الأقاليم بالمملكة، أنعشت اقتصادنا الوطني والفلاحي اللذان لازال يعانيان من تداعيات توالي سنوات الجفاف، كما أنها أثلجت القلوب ورسمت البشرى على ملامح الكسابة والفلاحين من ممارسي الفلاحات البورية.

هنا بمدينة سطات، حيث أمطار الخير لازالت تواصل تهاطلها بانتظام، وعلى الرغم من محدودية تأثيرها على البنيات التحتية مقارنة بما وقع ببعض المدن المغربية، لكن هذه الأمطار أبانت عن ضعف الخدمات ببعض الشوارع والأزقة بسبب انتشار الحفر وتعثر الأشغال وتمادي بعض الجهات في نهج سياسة الحفر التي لا تكاد تنتهي وبدون سقف زمني، وبسبب انسداد بالوعات الصرف الصحي بالنفايات المنتشرة، حيث يجد السائقون أنفسهم وسط حفر غائرة ممتلئة بالمياه زاد من حدتها ضعف الإنارة العمومية ببعض الأزقة والشوارع، ” بحي سلطانة، شارع الجنرال الكتاني، بمحيط ثانوية القدس، واللائحة طويلة…”.