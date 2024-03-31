السيول تغمر إقليم تطوان والسلطات تستعين بقوارب لانقاذ المحاصرين( صور)

يشهد إقليم تطوان منذ أمس السبت على غرار باقي مدن شمال المملكة، سيولا جارفة أغرقت الطرقات والمنازل، إثر الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة والتي لازالت تتهاطى الى حدود كتابة هذه الأسطر



وغمرت السيول عددا من الأحياء والشوارع وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور بها، ما خلف حالة من الاستنفار وسط المدينة، ونواحيها، في محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وتسببت الأمطار الطوفانية وفق مصادر محلية؛ في فيضان وادي جماعة السحتريين، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخل مساكنهم ما تطلب تدخل الوقاية المدنية والاستعانة بالقوارب لإنقاذ العالقين.