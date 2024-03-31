“ناسا” تضع خريطة لمسار الكسوف الشمسي الكلي المرتقب

أعدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” مؤخرا، خريطة تفصيلية توضح المسار الكامل للكسوف الشمسي الكلي المرتقب يوم 8 أبريل المقبل.

وتشير خطوط بيضاء على الخريطة تمتد على طول مسار الكسوف الكلي، إلى المدة التي ستستمر فيها ظاهرة الكسوف على طول هذه الخطوط.

وتمكن الخريطة من تحديد الأماكن التي سيستمر فيها الكسوف لمدة دقيقة أو دقيقتين وتلك التي من المتوقع أن يستمر فيها ما بين 3 و4 دقائق. كما تحدد المواقع التي يمكن فيها رؤية كسوف جزئي خارج مسارات الظل الكامل للقمر.

يذكر أن ولاية تكساس الأمريكية ستكون الموقع الأفضل لمشاهدة كسوف ثامن أبريل المقبل.