المغاربة يخرجون في عشرات الوقفات الحاشدة تضامنا مع غزة

تخليدا ليوم الأرض الفلسطيني، خرج المئات من المغاربة، مساء أمس السبت 30 مارس، في وقفات ومسيرات حاشدة بمختلف المدن المغربية، تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة ورفضا للتطبيع.

وكاننت المناسبة مواتية أكد فيها المواطنون تضامنهم المطلق مع الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة، وتشبثهم بالقضية الفلسطينية كقضية وطنية، رافضين كل أشكال التطبيع المخزي، والذي يتم ضد الإرادة الشعبية

ورفعت خلال هذه الوقفات الأعلام والرموز الفلسطينية، إلى جانب صور تظهر جانب من التقتيل والتدمير الذي يمارسه جيش الكيان، فضلا عن لافتات منددة بالعدوان

وشهدت بعض المسيرات الاحتجاجية تدخلا أمنيا لمنعها، كما حدث في وجدة وأكادير وسلا