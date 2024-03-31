الجديدة.. حجز حوالي 1,3 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك

كشف قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لإقليم الجديدة، أنه منذ بداية شهر رمضان، تمت زيارة حوالي ألف محل تجاري وحجز ما يقارب 1,3 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك من قبل لجان المراقبة الإقليمية والمحلية.

وأضاف المصدر ذاته أن لجان مختصة قامت ب59 جولة لمراقبة نقاط البيع والتي أسفرت عن 48 مخالفة، مشيرا إلى أن هذه المجهودات تندرج في إطار التدابير الرامية إلى ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، خاصة خلال هذه الشهر الأبرك.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بإقليم الجديدة، سعيد لزرق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “من بين ألف محل تجاري التي تمت زيارتها، سجلت نحو 174 مخالفة وتحرير 48 محضرا حولوا إلى المحاكم المختصة.

وأضاف أن من بين المنتجات المحجوزة، 365 كلغ من اللحوم والأسماك، و208 كلغ من الشباكية، و123 كلغ من العسل والمربى، و60 كلغ من التمور، و10 كلغ من البن المطحون.

ومن جهة أخرى، أشار لزرق إلى أن وضعية التموين عادية والأسعار مستقرة، مؤكدا على أهمية تزويد مختلف أسواق الإقليم بالمنتجات الاستهلاكية، بشكل عام، وتلك التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل على وجه الخصوص.

وخلص إلى أنه تم إنشاء وحدات عمل على المستويين الإقليمي والمحلي لاستقبال شكايات المواطنين وجمعيات حماية المستهلك.