نتانياهو يخضع لعملية جراحية
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيجري عملية جراحية لإزالة فتق، اليوم الأحد.
وأشارت “أ ف ب” نقلا عن مكتب نتانياهو إلى أنه سيخضع إلى تخدير كامل.
وأكد المصدر ذاته أن نائبه الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ياريف لافين سيتولى رئاسة الوزراء خلال فترة العملية.
4 تعليقات
إن شاء الله تنعس متفيق….يا عدو الله…
اللهم اجعلها عملية فاشلة🤲
برابرا ان شاء الله
الله يجعل هذه هي النهاية انتع هاذ السفاح والخنزير النجس. ان شاء الله مثواه في جهنم خالدا فيها. قولوا امين.