مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-03-31 / 14:25
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

-طنجة: 121 ملم

-شفشاون:110 ملم

-القنيطرة:46

-الرباط والعرائش :42

-المحمدية: 38 ملم

-سلا:37 ملم

– تطوان: 33 ملم

-تازة: 28 ملم

-مكناس:27 ملم

-سيدي سليمان:25 ملم

-بن سليمان: 22ملم

– الدار البيضاء: 21 ملم

-تيط مليل: 18 ملم

– أسفي: 16 ملم

-فاس:15 ملم

-الجديدة :14 ملم

-النواصر : 13 ملم

-خريبكة وسطات: 9ملم

-تارودانت: 6 ملم

-انزكان: 5ملم

-الصويرة : 4 ملم

-الحسيمة : 3ملم

أكادير: 2ملم

-كلميم ووجدة وبني ملال وسيدي إفني وتاوريرت وطانطان وبن جرير وتزنيت : أقل من 1ملم

2024-03-31 / 14:25
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‫4 تعليقات

  2. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

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