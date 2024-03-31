إعلانات على “فيسبوك” تقود إلى حجز أدوية مهربة بمراكش

عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء السبت 30 مارس الجاري، من حجز 12 ألف و420 وحدة من الأدوية المهربة، وإيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وأفاد بلاغ أمني بأن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض فيه للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها في زيادة الوزن، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات وتوقيفه بمدينة مراكش والعثور على 12 ألف و420 حقنة وقرص طبي مهرب بحوزته.

وجرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.