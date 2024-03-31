قنصلية المملكة بروتردام تنظم حفل إفطار على شرف الجالية المغربية

بمناسبة شهر رمضان الأبرك، أقامت قنصلية المملكة المغربية بروتردام حفل إفطار جماعي، على شرف ممثلي الجمعيات والمساجد المغربية و أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالدائرة القنصلية لروتردام, وذلك بحضور السيد محمد بصري ، سفير صاحب الجلالة بهولندا.

وافتتح حفل الإفطار بالاستماع إلى النشيد الوطني وتلاوة أيات من الذكر الحكيم , قبل أن يلقي السيد السفير والقنصل العام بروطردام عبدالعالي ادريسي كلمة بالمناسبة , شكروا خلالها الحضور على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الإفطار الرمضاني باعتباره فرصة لتجديد اللقاء والتواصل. كما ثمن السيد السفير تشبث الجالية المغربية بالهوية و بالتقاليد المغربية الضاربة في عمق التاريخ ، وأشاد بارتباطها المتين بالوطن وحسها التضامني الكبير، مشيرا في نفس الوقت إلى اندماجها الايجابي في المجتمع الهولندي. كما نوه بتألق المهاجرين المغاربة بهولندا في العديد من المجالات خصوصا الرياضية منها , كما تجلى ذلك في مساهمتكم الفعالة في إنجاز أسود الاطلس في كأس العالم بقطر.

حفل الإفطار عرف حضور شخصيات من مجالات مختلفة وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المغربية بهولندا , إضافة للعديد من المهاجرين والمهاجرات المغاربة , حيث مر في أجواء رمضانية جميلة , مكنت الحاضرين من استحضار الطقوس المغربية خلال هذا الشهر الفضيل, حيث تميزت مائدة الفطور المغربية بالتنوع , وهو ما خلف إستحسانا لدى الجميع.

وستعرف قنصليات المملكة بمدن هولندية أخرى موائد إفطار جماعية مماثلة, الهدف منها تدويب المسافات مع الوطن, وتمكين المهاجرين من الشعور بأجواء الصيام في المغرب رفقة العائلة.