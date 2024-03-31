قنصلية المملكة بروتردام تنظم حفل إفطار على شرف الجالية المغربية
بمناسبة شهر رمضان الأبرك، أقامت قنصلية المملكة المغربية بروتردام حفل إفطار جماعي، على شرف ممثلي الجمعيات والمساجد المغربية و أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالدائرة القنصلية لروتردام, وذلك بحضور السيد محمد بصري ، سفير صاحب الجلالة بهولندا.
وافتتح حفل الإفطار بالاستماع إلى النشيد الوطني وتلاوة أيات من الذكر الحكيم , قبل أن يلقي السيد السفير والقنصل العام بروطردام عبدالعالي ادريسي كلمة بالمناسبة , شكروا خلالها الحضور على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الإفطار الرمضاني باعتباره فرصة لتجديد اللقاء والتواصل. كما ثمن السيد السفير تشبث الجالية المغربية بالهوية و بالتقاليد المغربية الضاربة في عمق التاريخ ، وأشاد بارتباطها المتين بالوطن وحسها التضامني الكبير، مشيرا في نفس الوقت إلى اندماجها الايجابي في المجتمع الهولندي. كما نوه بتألق المهاجرين المغاربة بهولندا في العديد من المجالات خصوصا الرياضية منها , كما تجلى ذلك في مساهمتكم الفعالة في إنجاز أسود الاطلس في كأس العالم بقطر.
حفل الإفطار عرف حضور شخصيات من مجالات مختلفة وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المغربية بهولندا , إضافة للعديد من المهاجرين والمهاجرات المغاربة , حيث مر في أجواء رمضانية جميلة , مكنت الحاضرين من استحضار الطقوس المغربية خلال هذا الشهر الفضيل, حيث تميزت مائدة الفطور المغربية بالتنوع , وهو ما خلف إستحسانا لدى الجميع.
وستعرف قنصليات المملكة بمدن هولندية أخرى موائد إفطار جماعية مماثلة, الهدف منها تدويب المسافات مع الوطن, وتمكين المهاجرين من الشعور بأجواء الصيام في المغرب رفقة العائلة.
22 تعليقات
مبادرة طيبة وعمل مشرف وخاصة ونحن في شهر رمضان الفضيل فهو شهر الخير والبركة فشكرا للقنصلية المغربية بروتردام والالتفاتة الهامة تجاه جاليتنا بهولندا.
حفل إفطار جماعي كان أفضل قرار ما شاءالله
من الجيد تنظيم مبادرة مثل هذه
مبادرة تستحق الشكر والتقدير لكل من ساهم فيها من جمعيات في هذا الحفل الرمضاني المبارك فهنيئا لنا وخاصة الجالية المغربية المقيمة بالديار الهولندية التي تبصم اسمها في فضاء ديبلوماسية إسلامية مغربية متألقة .
Mezyane Mezyane saraha
شكرأ لهبة بريس على حضورها المميز في هذا الحفل الإفطار الرمضاني الذي نظم بالقنصلية المملكة بروتردام ، ونتمنى مزيدا من العمل الدؤوب على مدار هذا الشهر الفضيل .
هذه المبادرة الطيبة من طرف الجالية المغربية في روتردام ستعزز دورها البارز في هولندا مما ستعطي قفزة نوعية دينامية بين البلدين الصديقين فشكراً لجاليايتنا على هذا الحفل الرائع الإفطار الرمضاني.
اللهم احفظ جاليتنا المغربية في الديار الهولندية وجميع الأمة الإسلامية وشهر رمضان المبارك للجميع.
نتمنى أن هذه المبادرة الطيبة في الحفل الإفطار ان تشمل جميع سفراء المغرب عبر العالم من آجل التواصل مع الجاليات المغربية في بلدان العالم بتنظيم افطار رمضاني حتى يظل الحس الوطني لدى ابناء الوطن في الخارج .
كل ما اقوله أنها مبادرة مباركة حيث تبقى الروابط قوية بوطن الأم التي تجمع أبنائنا في الخارج فشكراً للقنصلية في هولندا على المبادرة التي قدمتها والتي ستترك بصمة في تاريخ المملكة المغربية.
تنظيم حفل افطار رمضاني في روتردام في مستوى عالي وحفل راقي وذالك بحضور شخصيات بارزة فشكرا للجالية المنظمة ولكل من شارك وساهم فى هذا الحفل الإفطار الرمضاني المبارك.
ما شاء الله تبارك الله كانت الجالية المغربية جد ممتازة وكانت مناسبة لجمع الشمل وصلةً رحم مع ابناء الوطن في الغربة نتمنى أن نكون دائما وأبدا في هذا التجمع المبارك بإذن الله تعالى، وتحياتي الخالصة لمنظمين ومشاركين في هذا الملتقى المبارك في حفل الإفطار الرمضاني المبارك.
كل ما ابهرني وزاد إعجابي به هو افتتاح هذا الحفل الإفطار بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن العظيم وهذا دليل على تجديد الثقة بين البلدين الشقيقين وتجديد التعاون الدبلوماسي والتواصل المستمر بين الجالية المغربية وهولندا .
نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام الى السيد السفير والسيد القنصل علا ما قاما به في هدا الشهر المبارك وهدا الجمع الحميمي علا مائدةافطار جماعي في جو عائلي
يقال المتل العظيم العربي من اين داك الشبل من داك الاسد هدا ما تعلمناه من اجدادنا وابائنا وقاداتنا وعل راسهم صاحب الجلالة الملك العضيم والكريم نصره الله وايده علا مايبدله من مجهودات لي جالياتنا بالمهجر وتعليماته الملكية يقف عليها صفرائه هناك لهم كل التقدير والاحترام مايبدلونه من مجهودات جبارة في هدا الشهر العظيم
مااعظم هدا الشهر الكريم وما اعظم مانسمع ونقراه من خلال التواصل الاجتماعي على صفرائنا بالديار المهجر في هدا الشهر الكريم وعلا مايبدلونه من مجهودات وتقديم وجبة الافطار في لمة جماعية مليئة بالمصرات والسرور لهم كل الشكر والتقدير
افتخر اني مغربية لانني في كل مناسبة كانت الا ووطني الحبيب له حضور قوي كمتل هدا الحضور الجماعي الدي قام به السيد السفير والسيد القنصل في هدا الشهر الكريم لهم كل التقدير والاحترام
ما شاء الله تبارك الرحمن جو عائلي بامتياز…
هدا من مجهودات يبدلها صفرائنا هناك نشكرهم ونتقدم بالمزيد من الشكر والاحترام علا مجهوداتهم في هدا الشهر العظيم وما يقدمونه من افطار جماعي
تحية تقدير واحترام الحالية المغربية المقيمة في هولاندا وكذا القونصو ..