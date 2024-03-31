كرة القدم الشاطئية.. المنتخب المغربي يتوج بدوري السلفادور

توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية بالدوري الدولي الودي الذي احتضنته السلفادور من 28 إلى 30 مارس الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية، أمس السبت، على نظيره الأمريكي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وافتتح المنتخب الوطني نتيجة المباراة، في اللحظات الأولى من المقابلة، عن طريق أمين البيدوري لينتهي الشوط الأول يتقدم المغرب بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن زهير جباري في الدقيقة 3 من توسيع النتيجة 2-0، قبل أن يحرز المنتخب الأمريكي هدفه الأول (2-1) في الدقيقة 10 عن طريق تانر أكول.

وفي الدقيقة 11 أحرز المنتخب المغربي هدفين متتاليين عن طريق بدر قرشالي وزميله رضا الزهراوي الذي تمكن، دقيقة بعد ذلك، من تسجيل هدف خامس عن طريق ضربة جزاء.

وبحث المنتخب الأمريكي عن تعديل النتيجة، ليتمكن من إحراز 3 أهداف في الدقيقة 5 والدقيقة 11 والدقيقة 12 من الشوط الثالث عن طريق كل من نيكولاس بيريا وألفارو فرانكو وتانر أكول على التوالي لتنتهي المباراة بـ5 أهداف مقابل 4 لصالح المنتخب المغربي.

وكان المنتخب المغربي قد فاز في المباراة الافتتاحية على منتخب السلفادور، وخسر في المباراة الثانية أمام سويسرا التي تعد من أقوى المنتخبات في كرة القدم الشاطئية.

وبعد فوزه على المنتخب الأمريكي وخسارة سويسرا أمام السلفادور تمكن المنتخب المغربي من احتلال المرتبة الأولى ب 6 نقاط وبالتالي التتويج باللقب.