كأس العرش.. الرجاء الرياضي يعبر إلى ثمن النهائي

تأهل فريق الرجاء الرياضي إلى ثمن نهائي كأس العرش لكرة القدم (موسم 2023/2022)، بعد فوزه على أولمبيك آسفي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على أرضية الملعب البلدي ببرشيد.

وسجل هدفي الفريق الأخضر لاعب أولمبيك أسفي هواري فرحاني ضد مرماه (د 72)، وإسماعيل مقدم (د 90).

وفي المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب أحمد شكري بمدينة الزمامرة، تأهل فريق نهضة الزمامرة إلى الدور نفسه بفوزه على نظيره شباب ابن جرير، المنتمي للقسم الثاني، بهدف للاشيء.

وسجل هدف نهضة الزمامرة اللاعب مامادو كامارا (د 44).

في ما يلي نتائج وبرنامج باقي مباريات دور الـ16 من كأس العرش لكرة القدم، التي ستنطلق في الساعة العاشرة مساء:

مجموعة الشمال

السبت 23 مارس

جمعية قدس تازة (بطولة الهواة) …. اتحاد تواركة (0 – 2)

الأحد 24 مارس

وداد تمارة (بطولة الهواة)…. الراسينغ الرياضي (البطولة الاحترافية للقسم الثاني) (0-1)

الاثنين 25 مارس

إ. الاسلامي الوجدي (البطولة الاحترافية للقسم الثاني)….. الفتح الرياضي (3-1)

الأربعاء 27 مارس

شباب الفتح البيضاوي (بطولة الهواة)… وداد فاس (البطولة الاحترافية للقسم الثاني) (2-0)

مولودية وجدة ….. النادي القنيطري (بطولة الهواة) (1-1) (5-4 في ركلات الترجيح)

سطاد المغربي (البطولة الاحترافية للقسم الثاني) … المغرب التطواني (0-4)

الخميس 28 مارس

المغرب الفاسي …. اتحاد طنجة (2-2)، (3-0 في ركلات الترجيح)

مباراة مؤجلة:

نهضة بركان ….. الجيش الملكي

مجموعة الجنوب

السبت 23 مارس

أولمبيك الدشيرة (البطولة الاحترافية للقسم الثاني) …. اتحاد الفقيه بن صالح (بطولة الهواة) (3 – 1)

الأربعاء 27 مارس

اتحاد أمل تيزنيت (بطولة الهواة)… أدرار سوس (بطولة الهواة) (1-0)

الخميس 28 مارس

الكوكب المراكشي (البطولة الاحترافية للقسم الثاني)… حسنية أكادير (1-2)

الجمعة 29 مارس

أولمبيك خريبكة (البطولة الاحترافية للقسم الثاني) … الدفاع الحسني الجديدي (البطولة الاحترافية للقسم الثاني) (2-1)

شباب المحمدية …. يوسفية برشيد (4-1)

السبت 30 مارس

نهضة الزمامرة … شباب ابن جرير (البطولة الاحترافية للقسم الثاني) (1-0)

الرجاء الرياضي … أولمبيك آسفي (2-0)

الأحد 31 مارس

الوداد الرياضي… الشباب السالمي