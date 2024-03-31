إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب

2024-03-31 / 09:52
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وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مصر والأردن والمغرب وتركيا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المجلس في بيان اليوم، إن “احتمال وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود بعد أكثر من 5 أشهر من بدء الحرب في غزة مرتفع للغاية”.

وتابع: “تم إحباط العشرات من هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة”.

وأشار إلى أن “الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا الشمالية تعد أيضا هدفا رئيسيا للمتطرفين، حيث تكون المؤسسات الدينية والمجتمعية هدفا مفضلا في الأعياد والمهرجانات”.

كما أكد المجلس أن “هناك محاولات متزايدة خلال حرب غزة من قبل المنظمات الجهادية العالمية لاستقطاب مهاجمين منفردين لاستهداف اليهود والإسرائيليين”.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن “تركيا والمغرب والأردن ومصر هي وجهات يجب تجنبها في الوقت الحالي”.

2024-03-31 / 09:52
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‫4 تعليقات

  4. السلطات الإسرائيلية تعرف حق المعرفة أن مواطنيها في حالة سفرهم إلى البلدان الأربعة سيتعرضون الى مشاكل لا يحمد عقباها..

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