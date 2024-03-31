طقس الأحد.. نزول زخات مطرية مهمة مصحوبة برياح قوية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول زخات محليا مهمة بمنطقة طنجة، والسهول شمال الجديدة، والريف، والسايس، والأطلس المتوسط وغرب الواجهة المتوسطية.

ويرتقب أيضا نزول أمطار أو قطرات مطرية متفرقة بالسهول بالمتبقي من المناطق الشمالية ومرتفعات الأطلس الكبير والصغير وشمال المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمناطق الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس والريف والمناطق الشرقية، فضلا عن تناثر الغبار أو الرمال بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، ومحليا بوسط البلاد، مع تشكل ضباب محلي بالسواحل الجنوبية.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا بمناطق الأطلس والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 5 و10 درجات بالريف وهضاب الفوسفاط و أولماس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 10 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.. أما درجات الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقوي إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.