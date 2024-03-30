المسايف المغربي حسام الكرد يتأهل إلى الألعاب الأولمبية بباريس

2024-03-30 / 23:14
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أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، اليوم السبت 30 مارس، أن المسايف المغربي، حسام الكرد، ضمن بطاقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس-2024.

ويتعلق الأمر بثاني تأهل للمسايف المغربي إلى الألعاب الأولمبية بعد نسخة طوكيو 2020.

وتأهل المغرب، حتى الآن، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) في 13 رياضة، هي ألعاب القوى، والتجديف، والملاكمة، والبريك دانس، والكانوي كاياك، وسباق الدراجات، وكرة القدم، وركوب الأمواج، والتايكوندو، والرماية الرياضية، ورياضات الفروسية، والمصارعة، والمسايفة.

2024-03-30 / 23:14
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