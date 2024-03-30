جريدة الشروق تسرق صورة عائلة مغربية” تطوانية” وتدعي أنها جزائرية ( صورة)

قامت جريدة الشروق الجزائرية “بوق النظام العسكري”،بنشر صورة لعائلة مغربية ( تطوانية ) والادعاء على أنها جزائرية ،خلال منشور معنون بـ”جزائري ن يتخلون عن الولائم الرمضانية العائلية بسبب تغير الذهنيات وغلاس الأصعار “.

وعمل اعلام الكابرانات على تعديل الصور عن طريق برنامج “الفوتشوب”، حيث تم اخفاء بعد الرموز واضافة كتابات لايهام المتابعين على أن الأمر يتعلق بعائلة جزائرية .

وبالقيام ببحث بسيط عبر محرك البحث “غوغل” يتضح أن الأمر يتعلق بعائلة مغربية “تطوانية ” كانت وكالة المغرب العربي للانباء قد أدرجت صورتها ضمن مقال حول “أهل تطوان يخضعون لمنطق السوق ويتخلون عن عادات رمضانية عريقة “.