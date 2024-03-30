دراسة: بروتينات “الدببة المائية” أداة جديدة محتملة لإبطاء شيخوخة الإنسان

2024-03-30 / 18:09
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أفادت دراسة علمية نشرت حديثا بأن ما يعرف ببروتينات”الدببة المائية”، قد تصبح أداة جديدة لإبطاء شيخوخة الإنسان.

فقد قام باحثون أمريكيون ، حسب الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية “Protein Science”، بزراعة بروتينات “الدببة المائية” في الخلايا البشرية، وسجلوا أنها دخلت في نوع من السبات.

وقالت سيلفيا سانشيز مارتينيز، باحثة بجامعة وايومنغ الأمريكية، “تماما مثل الدببة المائية، عند وضع الخلايا البشرية التي تحتوي على هذه البروتينات في حالة الركود الحيوي، فإنها تصبح أكثر مقاومة للضغوط”.

وأكد القائمون على الدراسة أنه إذا تمكنت الخلايا البشرية من مقاومة تلف الحمض النووي الناتج عن الشمس أو التعرض للمواد السامة، مثل خلايا “الدببة المائية”، فسيكون من الممكن إبطاء عملية الشيخوخة بأكملها

2024-03-30 / 18:09
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