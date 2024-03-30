مــ..ـصرع ثلاثة أشخاص في حادثة سير خطيرة بين المحمدية وبنسليمان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ، اليوم السبت، وأصيب آخرون في حادثة سير خطيرة وقعت بالطريق الرابطة بين المحمدية وبنسليمان .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فالحادث وقعت إثر اصطدام عنيف بين سيارة أجرة من الحجم الكبير وشاحنة حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ( امرأتين ورجل) فيما أصيب آخرون بجروح وصفت بالخطيرة .

وقد تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية كما حضرت عناصر الدرك الملكي الى مكان وقوع الحادث وفتحت تحقيقا في الحادث المأساوي .