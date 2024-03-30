الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلجيكا يورط مغاربة يمتلكون عقارات بالمملكة

2024-03-30 / 17:35
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كشف تقرير لوزارة الإسكان البلجيكية ، عن وجود عدد من المغاربة الذين يمتلكون عقارات ببلدهم الاصلي ويستفيدون من السكن الاجتماعي ببلجيكا .

وأوضح وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبينديل عن وجود 482 حالة من المستفيدين من السكن الاجتماعي في بلجيكا يملكون عقارات في بلدانهم الأصلية، خاصة المغرب وتركيا وإيطاليا.

وتم اكتشاف 157 حالة من هذه الحالات في المغرب، و233 حالة في تركيا، و56 حالة في إيطاليا، وذلك منذ بدء التحقيقات في ملف السكن الاجتماعي ببلجيكا.

ويحظر القانون البلجيكي على أي شخص يتم منحه سكنا اجتماعيا أن يكون مالكا لعقار في الخارج، حيث يعد ذلك انتهاكا صارخا لشروط الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية.

2024-03-30 / 17:35
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‫3 تعليقات

  2. اللهم ياخد فيكم الحق الحكومة المغربية وصلتوا التبرقيقا للعالم كلوا و خدم و بني في بلادك و بني دار لموك و جي واحد اخرج عليك

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