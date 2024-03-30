بسبب العواصف..إلغاء جميع الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة

2024-03-30 / 16:57
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أعلن ميناء طريفة الاسباني صباح اليوم السبت، الغاء جميع الرحلات البحرية التي كانت مبرمجة هذا اليوم مع ميناء طنجة المدينة، بسبب العواصف التي يشهدها مضيق جبل طارق.

وأوضحت إدارة ميناء طريفة عبر منشور بموقع “اكس ” ايقاف جميع أنشطته البحرية، إلى غاية تحسن أحوال الطقس، وبالتالي فإن جميع البواخر التي تربطه بطنجة المدينة توقف عن العمل.

وأعلن الميناء الإسبان أن الرحلات البحرية بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط لازال تشتغل بشكل عادي إلى حدود الساعة.

2024-03-30 / 16:57
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