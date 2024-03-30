“تيجيفي” مراكش القنيطرة.. 1.9 مليار درهم لتشييد نفق يربط بين واد أبي رقراق ومحطة أكدال

بتكلفة تجاوزت 1.9 مليار درهم، ينتظر تشييد نفق تحت أرضي يمتد على طول 3300 متر بمدينة الرباط.

وفي هذا الصدد، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض يتعلق ببناء النفق بالإضافة إلى عدد من الأشغال التابعة له، وذلك في إطار مشروع إنجاز القطار السريع الذي سيربط القنيطرة بمراكش.

ويتعلق المشروع الذي حددت مدة إنجازه في 42 شهرا، بتشييد نفق مزدوج المسار بطول 2750 متر، جزء مفتوح غير مغطى بمساحة 50 متر، ونفق مغطى يتكون من 4 مسارات بطول 500 متر.

وسينطلق النفق من نهر أبي رقراق على مقربة من رأس النفق لخط السكة الحديدية الحالي، إلى مدخل محطة الرباط-أكدال.