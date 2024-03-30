طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-03-30 / 15:25
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 66 ملم

– العرائش: 60 ملم

– شفشاون:53 ملم

– بنجرير: 52 ملم

– طنجة – الميناء: 40 ملم

– إفران: 24 ملم

– تطوان: 22 ملم

– الجديدة: 20 ملم

– الدار البيضاء: 16 ملم

– سيدي إفني: 15 ملم

– أكادير المسيرة والصويرة – المطار وسطات وتازة: 14 ملم

– الدار البيضاء – الميناء: 12 ملم

– أكادير إنزكان والقنيطرة ومكناس وتيط مليل: 10 ملم

– المحمدية والنواصر: 09 ملم

– تارودانت وآسفي: 08 ملم

– خريبكة: 07 ملم

– بنسليمان وكلميم وبني ملال وسلا: 06 ملم

– فاس: 05 ملم

– تكركوست: 4 ملم

ومراكش ووجدة وتزنيت: 03 ملم

– سيدي سليمان: ملمتران

– الصويرة -الميناء والسمارة والداخلة والحسيمة وميدلت: أقل من ملمتر واحد.

2024-03-30 / 15:25
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