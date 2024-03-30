طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 66 ملم
– العرائش: 60 ملم
– شفشاون:53 ملم
– بنجرير: 52 ملم
– طنجة – الميناء: 40 ملم
– إفران: 24 ملم
– تطوان: 22 ملم
– الجديدة: 20 ملم
– الدار البيضاء: 16 ملم
– سيدي إفني: 15 ملم
– أكادير المسيرة والصويرة – المطار وسطات وتازة: 14 ملم
– الدار البيضاء – الميناء: 12 ملم
– أكادير إنزكان والقنيطرة ومكناس وتيط مليل: 10 ملم
– المحمدية والنواصر: 09 ملم
– تارودانت وآسفي: 08 ملم
– خريبكة: 07 ملم
– بنسليمان وكلميم وبني ملال وسلا: 06 ملم
– فاس: 05 ملم
– تكركوست: 4 ملم
ومراكش ووجدة وتزنيت: 03 ملم
– سيدي سليمان: ملمتران
– الصويرة -الميناء والسمارة والداخلة والحسيمة وميدلت: أقل من ملمتر واحد.