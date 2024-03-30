الفنان بيومي فؤاد يوجه رسالة لمحمد سلام: “العمر واحد والرب واحد”

وجه الفنان المصري بيومي فؤاد رسالة إلى الفنان محمد سلام بعد الأزمة الأخيرة بينهما، عقب اعتذار الأخير عن المشاركة في مسرحية بالسعودية تضامنا مع غزة.

وخلال لقائه ببرنامج “حبر سري”، دخل بيومي فؤاد في نوبة بكاء لدى عرض صورة الفنان محمد سلام أمامه على الشاشة قائلا: “ربنا معاك”.

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى محمد سلام قال فيها: “بقوله إزاي متطلعش تدافع عننا؟ إزاي متطلعش تدافع عن محمد أنور وهو ترشيحك (في المسرحية اللتي عرضوها في السعودية)، أنا صدقتك في الفيديو جدا وأنت قلت لا نفاق ولا رياء وأنا وجهة نظري العبيطة علشان أنا راجل طيب.. مكنتش هتخسر حاجة إنك تطلع تقول أنا مقدرتش، مش معنى إن أنور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة، خصوصا إنك طلعت دافعت عن أمير كرارة لما طلعت إشاعة كاذبة يتقول إنه مشّاك من المسلسل بتاعه وأنت مش معاه، وطلعت دافعت عن أحمد الجنايني لما طلعت إشاعة واتشتم بسلسفيل أهله.. ليه مطلعتش تدافع عن محمد أنور مش عني؟ أنا كنت كل يوم بسأل ليه مدافعتش عننا؟ ده اللي كنت مستنيه منك ورزقك على الله.. هي موتة ولا أكتر، العمر واحد والرب واحد يا أستاذ سلام”.

وأردف فؤاد: “العمر واحد والرب واحد لكل اللي شتمني وكل اللي فاهمني غلط..أنا غلط بس راجل، وأطلع في كل برنامج أقول كده، ومعاكم للاَخر”.