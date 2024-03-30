للمرة الأولى في تاريخها.. رفع الأذان من منزل الوزير الأول لإسكتلندا

وثّق مقطع فيديو لحظة رفع أذان المغرب من منزل الوزير الأول في إسكتلندا حمزة يوسف، الواقع في “بوت هاوس”، وهو مقر إقامة الوزير الأول، الذي يمثل منصب رئيس الوزراء.

ونشر الوزير يوسف عبر حسابه على منصة “إكس”، فيديو رفع الآذان، حيث يرجح أن تكون هذه المرة الأولى، التي يتم رفع الآذان من مقر إقامة وزير إسكتلندا الأول.

وأرفق الوزير يوسف مع الفيديو تعليقًا يقول فيه: “يفطر المسلمون عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم، أدى الشيخ رباني الأذان في Bute House مع أصدقاء من مختلف الطوائف الدينية”.

وأشار إلى أنه “من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان للصلاة في بوت هاوس”.