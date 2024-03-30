رضى العلوي لـ”حسن الفذ”: “كتحيد طاكية كبور كدوخ ليك”
انتقد الممثل رضى العلوي، الفنان الكوميدي حسن الفذ بسبب سلسلة “الفذ تيفي 3” التي تعرض خلال شهر رمضان.
وفي تدوينة نشرها عبر خاصية الستوري في حسابه بموقع “انستغرام”، قال رضى العلوي: “كتحيد طاكية كبور كدوخ ليك”.
و أضاف العلوي “عزيز عليا وكنحتارمك ولكن هادي هي الصراحة”.
9 تعليقات
شكون هاد رضى العلوي؟؟؟؟ أول مرة نسمع بيه
بالفعل سلسلة كبور والشعبية التي حققت نجاحا باهرا لإن محتواها مميز جدا مما يحمله من ابداع ومما جعل نسبة المشاهدة مرتفعة نتمى تكميل السلسلة وبالأخص مع الفنانة دنيا بوطازوت..
رضى العلوي اترك نصيحتك وصراحتك عندك لان الفنان حسن الفذ هو احسن فنان مبدع وكوميدي في المغرب العربي..
يظل الفنان حسن الفذ فناناً كبيراً وبمعنى الكلمة ولا احدا يجادل في ذلك له نوعية في تاريخ الكوميديا ياسيد رضى العلوي..
يجب على السيد الفذ أن يعيد النظر في سلسلة كبور والشعبية ونتمنى له المزيد والمزيد من العطاء والعطاء في مجال الكوميديا المغربية..
أنا شخصيا من المعجبين لأعماله الفنية الكوميدية يستحق التقدير والاحترام
بمنتهى الصدق والصراحة أنا ارتاح للفنان حسن الفذ لان انتاجاته الرمضانية كانت قوية وهو من احسن الفكاهيين يستحق المشاهدة.
من يقصد رضى العلوي بهذا الكلام؟؟؟
هناك انتقادات كثيرة من طرف الجمهور المغربي بسبب تكرار سيناريو وتكون الفكرة هي نفسها في كل سنة ..