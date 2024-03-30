رضى العلوي لـ”حسن الفذ”: “كتحيد طاكية كبور كدوخ ليك”

انتقد الممثل رضى العلوي، الفنان الكوميدي حسن الفذ بسبب سلسلة “الفذ تيفي 3” التي تعرض خلال شهر رمضان.

وفي تدوينة نشرها عبر خاصية الستوري في حسابه بموقع “انستغرام”، قال رضى العلوي: “كتحيد طاكية كبور كدوخ ليك”.

و أضاف العلوي “عزيز عليا وكنحتارمك ولكن هادي هي الصراحة”.