حقينة سدود جهة الشمال تنتعش بنسبة ملء تجاوزت 50 في المائة

رباب نوي – هبة بريس

أفاد التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، الصادر اليوم السبت، أن معدل ملء السدود الكبرى على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تجاوز 50٪ من الحقينة الإجمالية.

وأضاف التقرير ذاته، أن المخزون المائي بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغ 870,28 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء عام يصل إلى 50,55 في المائة من الحقينة الإجمالية البالغة 1721,7 مليون متر مكعب.

كما سجل سد الشريف الإدريسي وسد النخلة بإقليم تطوان وسد شفشاون، نسبة 100 في المائة.

ووفق المصدر ذاته، فإن المخزون المائي بسد وادي المخازن بالعرائش، الذي يعتبر أكبر سدود الجهة، فإن نسبته بلغت 506,21 ملايين متر مكعب، أي بمعدل ملء يناهز 75,23 في المائة، مقابل 566 مليون متر مكعب العام الماضي (84,1 في المائة)، بينما يصل مخزون سد دار خروفة إلى 96,1 مليون متر مكعب (20 في المائة)، مقابل 155,9 مليون متر مكعب (32,5 في المائة) العام الماضي.

وبتراب عمالة طنجة-أصيلة، يبلغ المخزون المائي لسد 9 أبريل 1947 إلى 52,5 مليون متر مكعب (17,5 في المائة)، مقابل 59,5 مليون متر مكعب (19,8 في المائة) العام الماضي، بينما بسد ابن بطوطة فقد وصل المخزون إلى 13,2 مليون متر مكعب (45,3 في المائة)، مقابل 17,4 مليون متر مكعب (59,6 في المائة) العام الماضي.

أما بإقليم الفحص أنجرة، فيحتوي سد طنجة المتوسط على 16,7 مليون متر مكعب (75,5 في المائة)، مقابل 22 مليون متر مكعب (99,9 في المائة) قبل عام، فيما يحجز سد مولاي الحسن بن المهدي 12,9 مليون متر مكعب (55,1 في المائة)، مقابل 16,5 مليون متر مكعب (70,3 في المائة) العام الماضي.

وبإقليم الحسيمة، وصل المخزون المائي لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى 2,4 مليون متر مكعب (20,4 في المائة)، مقابل 4,6 ملايين متر مكعب (39 في المائة)، وبسد الجمعة إلى 0,5 مليون متر مكعب (9,2 في المائة)، مقابل 1,2 مليون متر مكعب (22,8 في المائة) قبل سنة.

إذ وصل المخزون المائي الإجمالي بسدود المغرب، إلى 4463,6 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 27,7 في المائة.