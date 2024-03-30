“فيديو تمثيلي” لاعتداء على مفطر في رمضان يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء
أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي أنجزتها بخصوص شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة اعتداء جسدي مزعومة على شخص مفطر في شهر رمضان، أكدت أن الوقائع المصورة غير صحيحة ولا تتعلق بأفعال إجرامية حقيقية، وإنما تجسد تمثيلية موجهة للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في المساس بإحساس المواطنين بالأمن والسلامة الجسدية.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد اطلعت على شريط فيديو يظهر فيه أشخاص يتظاهرون بتعنيف مستعمل دراجة نارية، بدعوى ضبطه متلبسا بالإفطار في رمضان واستعمال دراجة ادعوا أنها متحصلة من السرقة، حيث مكن البحث المنجز من تشخيص هوية اثنين من الأشخاص الظاهرين في الشريط وكذا المالك الحقيقي للدراجة المستعملة في الفيديو.
وقد تم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم الذين ساهموا في توثيق هذا الفيديو تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع مالك الدراجة لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معهم حول خلفيات وملابسات تصوير هذا الشريط المضلل الذي يتضمن تبليغا عن جريمة وهمية يعلمون بعدم حدوثها، ونشرا لأخبار زائفة تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
9 تعليقات
نشكر ولاية أمن الدار البيضاء
Llah yahdi ma khla9 wsf
Mezyane meli chedohom
Hado khasehom l7abs hsen lihom
هناك قانون يحاسب هؤلاء علا متل هده الافعال المتعلقة بخصوص التواصل الاجتماعي ولابد من معاقبتهم
مزيان
زيدوهم على مومو
اصبحنا نعيش فوضى في هدا المجال من التواصل الاجتماعي لابد من معاقبة من يساهم في نشر اي شيء بدون رخص
لسنا في غابة نحن في بلد القانون ولابد من معاقبتهم
اصبحنا نخاف هدا التقدم من التكنلوجيا لكونها اصبحت تحت ايادي لاترحم وليس،لها دراية بخطورة التعامل بها في مجتمعنا المحافظ مع هدا التواصل الاجتماعي