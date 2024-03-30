محمد حماقي: “لن أزوج ابنتي ما دمتُ حيا”

تحدث الفنان المصري محمد حماقي عن علاقته بابنته الوحيدة فاطمة.

وأكد حماقي خلال استضافته في برنامج “بيج تايم”، أنه يرفض تزويجها ما دام حيا، قائلا: “أنا قولتلهم طول مانا عايش مش هجوزها مهما حصل، لكن لما أموت يبقوا يجوزوها”.

وأضاف: “فاطمة أحلى حاجة حصلت في حياتي، وكنت قبل ما أخلّف دايما أسمع إن أقوى حب هو حب الأب والأم لأولادهم، لكن عمري ما تخيلت الإحساس، وهو فعلا أقوى من إنه يتوصف”.

وتابع: “أنا حضرت الولادة وأول ما طلعت ومسكتها حسيت إن شريان جديد اتفتح، أو زرار مشاعر عمرها ما كانت موجودة، أنت ما بتحبش نفسك إلا قدام بنتك أو ابنك”.