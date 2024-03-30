الشرطة تداهم منزل رئيسة البيرو بحثا عن “ساعات روليكس”

داهمت الشرطة البيروفية السبت منزل الرئيسة دينا بولوراتي في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها.

وبحسب وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم بحثا عن ساعات من ماركة روليكس لم تصرح عنها بولوراتي.

وقالت الشرطة إن المداهمة “هي بغرض البحث والمصادرة”.

في وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقا يطال بولوراتي عقب تقرير صحافي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.