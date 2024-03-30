الجم يرفض مسامحة البخاري.. والأخير: “بنادم حاقد عليك من عام الفيل”
خولة الوادي – هبة بريس
تداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لطلب الفنان طارق البخاري المسامحة من الفنان محمد الجم.
وظهر البخاري في الفيديو المذكور، وهو يقدم على تقبيل رأس الجم وطلب مسامحته، غير أن الأخير رفض.
وفي هذا الصدد، قال البخاري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”: “بنادم من عام الفيل حاقد عليك حيت في واحد التصوير مقبلتيش ليه داك الشي ديال التحسريف ورفضتي مصلطح براهش الضومين”.
وأضاف : “الحمدلله قلبنا بيض خالي من الحقد والضغينة، نحترم شيبة الناس وسنهم، حنا كدوز غير سيمانة كنساو اللي غلط فينا وضرنا”.
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يقول الله تعالى : وسارعوا الي مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يخب المتقين.
شهر رمضان شهر التوبة والرحمة.
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.نحن في هذه الدنيا لسنا إلا عابرين..
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