وزارة الاقتصاد تتريث في زيادة 10 دراهم في سعر “البوطا” لما بعد رمضان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في الوقت الذي سبق و صرح فيه عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن رفع الدعم التدريجي عن الغاز بالمغرب سينطلق في شهر أبريل، يبدو أن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية تتريث في تطبيق القرار الذي تزامن و شهر رمضان.

و لم يتوصل مهنيو توزيع غاز البوتان بالتاريخ الرسمي لتطبيق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير، فضلا على أن جدولة أثمان شهر أبريل الخاصة بوزارة الاقتصاد و المالية خلت من الإشارة لأي زيادة في السعر خلال شهر رمضان.

و قد تم إقرار زيادة بقيمة 10 دراهم في سعر “البوطا” التي سيصبح ثمنها 50 درهما عوض 40 درهم، علما أن ثمنها الحقيقي هو 130 درهم و تؤدي الدولة من خلال صندوق المقاصة الفرق بين ما يدفعه المواطن و القيمة الحقيقية.

و تدخل زيادة عشر دراهم في سعر البوطا ضمن حزمة إجراءات للتقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة.