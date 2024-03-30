طقس السبت.. سماء ممطرة ورياح قوية بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول زخات محليا مهمة بمنطقة طنجة، والريف، والمناطق الشمالية، وسوس، والأطلس المتوسط وغرب الواجهة المتوسطية.
ويرتقب أيضا نزول أمطار أو قطرات مطرية متفرقة بالسهول الوسطى وأكادير، ومرتفعات الأطلس الكبير والصغير وشمال المنطقة الشرقية، مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات.
كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمناطق الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، فضلا عن تناثر الغبار أو الرمال بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والجنوب ومحليا بوسط البلاد، مع تشكل ضباب محلي بالسواحل الجنوبية.
وسيبقى الطقس باردا نسبيا بمناطق الأطلس، والجنوب الشرقي، والسفوح الشرقية والريف.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و05 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والجنوب الشرقي، وما بين 12 و14 درجة بالسواحل، وستكون ما بين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بوجه عام.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل
10 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمدلله على كل نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والأبار والفرشات المائية بفضل هاته التساقطات المطرية الأخيرة..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يآرب العالمين..
نحمد الله ونشكره علا ما ارحمنا به هو الرحمان الرحيم
بشرة خير هده الامطار التي انعمهها الله علينا بعد ان كنا نقول لاوجود لامطار هاد العام
رغم هده البشرى من الله العلي القدير من امطار خير الا انه واجب علينا عدم التبدير والاسراف في المياه الصالحة للشرب
نتمنى من الله العلي القدير ان يتم نعمه علينا ويرزقنا من امطار الخير علا ارضه ويحيهها بعد جفافها
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت وجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين لانعمك