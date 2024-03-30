شركات مغربية و إسبانية تشرع في بناء أضخم محطة لتحلية مياه البحر بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت أشغال بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء و التي تعتبر أكبر محطة من نوعها في القارة الإفريقية، حيث تشرف ثلاث شركات مغربية إسبانية على هذا المشروع.

المشروع الذي تم اختيار منطقة المهارزة الساحل ضواحي البيضاء كموقع له، يقع على مساحة تتجاوز 50 هكتار، حيث أن المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر ستصل لقدرة 200 مليون متر مكعب، بينما ستصل السعة النهائية لمحطة الدار البيضاء ل 300 مليون متر مكعب في 2030، منها 250 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب و50 مليون متر مكعب لسقي أراض فلاحية.

و ستمكن هاته المنشأة من توفير الماء الصالح للشرب و كذلك للسقي لكافة مناطق جهة الدار البيضاء سطات التي تشهد خصاصا مائيا مهولا في الآونة الأخيرة.

*الصورة من الأرشيف