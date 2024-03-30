وزارة الصناعة و التجارة تمدد برنامج دعم المقاولات المغربية لولوج السوق الدولية

2024-03-30 / 10:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تمديد أجل إيداع الترشيحات الخاصة ببرنامج دعم المقاولات لولوج الأسواق الدولية “GO TO MARKET”، وذلك حتى يوم الجمعة 19 أبريل 2024.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أطلقت طلب إبداء الاهتمام هذا، بغية دعم المقاولات المصدرة، تعزيزاً لقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي وتزويدها بأنسب الوسائل للولوج بشكل أفضل إلى الأسواق الأجنبية.

و بالنسبة للمقاولات المعنية بهذا البرنامج فهي تلك التي تحقق رقم معاملات سنوي خاص بالصادرات تجاوزت قيمته 5 ملايين درهم خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.

2024-03-30 / 10:30
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