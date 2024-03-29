“ميدو” يفجر مفاجأة ويؤكد عدم صيامه رمضان

2024-03-29 / 23:32
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أكّد اللاعب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، أنه لم يكن يصوم في شهر رمضان خلال ممارسته كرة القدم، مُشيرا إلى أنه أخذ رخصة الإفطار من الأزهر الشريف.

وقال ميدو في تصريح تلفزي: “لم أكن أصوم في رمضان، وأملك رخصة من الأزهر الشريف، لأن كرة القدم كانت عملا بالنسبة لي”.

وتابع لاعب توتنهام هوتسبير سابقا: “من الصعب أن تلعب في مستوى عال بالدوري الإنجليزي وأنت صائم، خصوصا أن شهر رمضان يأتي في الصيف، ووقتها كنت ألعب مباريات كرة القدم”.

وأتم ميدو حديثه قائلا: “أتذكر أن حسام غالي (زميله السابق في توتنهام)، أراد أن يصوم في إحدى المباريات أمام ليفربول، في أثناء شهر رمضان، لكنه لم يقدر على إكمال المباراة، وخرج بين الشوطين”.

يشار إلى أن أحمد حسام ميدو، خاض مجموعة من التجارب الاحترافية في أوروبا، بعدما حمل قميص عدة أندية، من بينها أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وروما الإيطالي، ووست هام يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعتزل عالم كرة القدم سنة 2013.

2024-03-29 / 23:32
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‫7 تعليقات

  2. سبحان الله العظيم اللاعب الذي يلعب لمدة 90 دقيقة يخول لنفسه أكل رمضان والعامل الذي يعمل لأكثر من عشر ساعات تحت حرارة الشمس يصوم رمضان الفرق بين الأول والثاني هي التقوى ..

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  4. الحمد لله كنا نصومو في الصيف مع الخدمة على برا أكثر من ثمانية ساعات و الحرارة فوق أربعين..

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